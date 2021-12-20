Для "Слуг народа" новость о подозрении Порошенко стала неожиданностью

"Пока выглядит так, что посадят максимум под домашний арест. Как Медведчука".

Для депутатов Верховной Рады из "Слуги народа" новость о подозрении пятому президенту Петру Порошенко стала неожиданностью. Они не исключают, что политик будет отправлен под домашний арест, как раньше Виктор Медведчук.

Об этом LB.ua сообщили несколько собеседников в "Слуге народа".

"В партийный чат бросили несколько ссылок на новости о Порошенко. Могу сказать, что вообще никто из коллег не комментирует это", - рассказал один из источников LB.ua из политсовета партии.

Еще один нардеп, признавшийся, что уже находится за границей, подтвердил эту информацию. "В чате не обсуждаем. Я не в Украине. И меня здесь уже два дня спрашивают: почему Порошенко на свободе? Мы на фракции уже два года президента тоже спрашивали об этом. Уже измучились спрашивать. Я вообще думаю, если бы реально сажали хотя бы по одному олигарху в год, это было бы очень хорошо.Но пока выглядит так, что посадят максимум под домашний арест. Чтобы нейтрализовать медийно, как Медведчука. А мы будем показывать "хорошую" картинку", - сказал он.

Другая депутат из политсовета подчеркнула, что "без понятия относительно реальных планов".

"Но по этой статье Порошенко вполне может получить санкцию в виде домашнего ареста, как и Медведчук. А до приговора — это же несколько лет. Такой у нас КПК, что рассмотрение может длиться вечность. По сути именно. Понятно, что в "Европейской солидарности" уже истерика. Еще и он за границей. Словно убежал", - написала она.

Еще один член "Слуги народа" добавил, что "большинство коллег из фракции вообще узнало эту новость именно из чата".

"Для меня это тоже было неожиданностью. Реально не обсуждаем. Сейчас больше в чатах пишут о праздниках, локальных ситуациях и возможности возвращения к мажоритарке. За вчера и сегодня где-то 1,5 тысячи сообщений. Но Петра не обсуждают", — рассказал он.

В то же время один из главных "Слуг народа" добавил, что "прокомментировать ситуацию (о реальных планах посадить пятого президента за решетку) не могу".

Один из источников LB.ua в комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что "о подготовке такого подозрения сообщали. Но готовили уже после Нового года. На заседании комитета сегодня (20 декабря), когда уже вышли новости, присутствующие депутаты от "Слуги" "с удивлением говорили, что ничего об этом не знали заранее. Выглядит так, что решение оперативно принималось в очень узком кругу и быстро".

Напомним, что 20 декабря Порошенко сообщили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258- 3 УК Украины).

По версии следствия, в период с ноября 2014-го по январь 2015 года Порошенко санкционировал закупку угля у подконтрольных "ЛНР" и "ДНР предприятий. В результате этих действий тогдашняя власть Украины перечислила не менее 205 млн гривень на оккупированные территории. Фигурантами дела являются бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также один из лидеров "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.