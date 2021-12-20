Владельцы дома, арендуемого семьей Гогилашвили, имеют роSSийские паспорта, - Бутусов

Документы были оформлены в 2015 году в оккупированном Крыму.

Владельцы загородного дома под Киевом , который арендует семья экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и где временно проживает его друг, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, имеют роSSийские паспорта.

Об этом заявил главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на доступные в Интернете роSSийские базы данных.

"Оказалось, что и Вячеслав Стрелковский, и его жена Диана Стрелковская числятся в доступных источниках как граждане РоSSии. 7 июля 2015 года Вячеслав и Диана Стрелковские, согласно доступным данным, получили роSSийские паспорта в Симферополе. 9 июля паспорт был вручен, на документе подпись Стрелковского, то есть можно предположить, что действовал он осознанно, это не была автоматическая выдача. В документе о выдаче значится, что паспорт заменяется вместо оформленного весной 2014-го. Место регистрации Стрелковских в Крыму согласно документу - Ялта, улица Ялтинская, дом 34", - написал Бутусов в фейсбуке.

У Стрелковского также есть роSSийский налоговый номер.

Напомним, что Гогилашвили – муж личной помощницы президента Украины Марии Левченко. Его уволили из МВД из-за скандальное поведение и травлю сотрудников полиции.

На прошлой неделе стало известно, что супруги проживают в одном из домов в селе Хотив под Киевом . Тогда же стало известно, что у Гогилашвили и Левченко временно живет главный украинский разведчик Кирилл Буданов, в квартире которого производят ремонт.

По словам Буданова, владельца этого дома "связывали с незаконным оборотом наличных денег".