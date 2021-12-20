Суд согласовал заочное рассмотрение "нефтяного" дела против Курченко

"Младоолигарха" будут судить за фиктивный транзит нефтепродуктов.

Суд согласовал заочное рассмотрение "нефтяного" дела против Курченко
Фото: metalist.ua

Киевский районный суд Одессы в понедельник, 20 декабря, дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Сергея Курченко по так называемому "нефтяному" делу.

Это позволяет следователям направить обвинительный акт против "младоолигарха" в суд для заочного разбирательства, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Это дело против Курченко касается фиктивного транзита нефтепродуктов через порт Рени, осуществлявшегося в 2012-2014 годах.

"На самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов. С этой целью в 8 областях Украины были арендованы таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, а их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами", - сообщила Венедиктова в фейсбуке.

В схеме были также задействованы работники таможенной службы и должностные лица Одесского нефтеперерабатывающего завода ООО "Лагуна-Рени", якобы приобретенных с целью прикрытия незаконной деятельности. От этих предприятий оформлялись документы о фиктивной переработке и вывозе нефтепродуктов.

В рамках расследования суд арестовал Одесский нефтеперерабатывающий завод (его передали в оперативное управление АРМА) и 28 объектов разной недвижимости Курченко.

Напомним, что Одесский НПЗ некоторое время входил в состав группы "ВЕТЭК" Сергея Курченко, купившего его у роSSийского "ЛУКойла". В 2012-2014 годах на территорию Украины с видом дальнейшего транзита ввозили нефтепродукты, которые действительно продавались в стране без уплаты налогов и сборов. Перевалка производилась через терминал ООО "Лагуна-Рени".

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