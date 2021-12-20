Офис президента: решение ОАСК не блокирует избрание руководителя САП
"Не видим оснований для затягивания конкурса".
Офис президента заявил, что решение Окружного административного суда Киева, отменившего порядок работы конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не блокирует его проведение.
"Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших сотрудников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы относительно такого решения. Однако уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий, этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - сообщается на сайте президента Украины.
В сообщении говорится, что президент Владимир Зеленский и его офис ожидают успешного завершения отбора руководителя САП.
"Не видим оснований для затягивания конкурса", – заявил Офис президента.
Напомним, что финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП должны состояться 21 декабря. На отбор собирались прийти многие иностранные дипломаты.
Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.
Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.
Претендентами на должность главы САП являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.