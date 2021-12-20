Офис президента: решение ОАСК не блокирует избрание руководителя САП

"Не видим оснований для затягивания конкурса".

Офис президента: решение ОАСК не блокирует избрание руководителя САП
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Офис президента заявил, что решение Окружного административного суда Киева, отменившего порядок работы конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не блокирует его проведение.

"Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших сотрудников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы относительно такого решения. Однако уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый, завершающий, этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - сообщается на сайте президента Украины.

В сообщении говорится, что президент Владимир Зеленский и его офис ожидают успешного завершения отбора руководителя САП.

"Не видим оснований для затягивания конкурса", – заявил Офис президента.

Напомним, что финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП должны состояться 21 декабря. На отбор собирались прийти многие иностранные дипломаты.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

Претендентами на должность главы САП являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

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