"Евросолидарность" связывает новое подозрение Порошенко с ростом популярности партии

Также там считают, что таким образом власти пытаются отвести внимание от проблем в экономике.

"Евросолидарность" связывает новое подозрение Порошенко с ростом популярности партии
Фото: eurosolidarity.org

Власти ужесточают преследование "Европейской солидарности", которая становится "самой популярной политической силой страны". Так в "ЕС" прокомментировали новое подозрение Петру Порошенко - в госизмене.

"Под командованием Порошенко вновь созданная армия освободила две трети Донбасса. Порошенко завоевал безвиз и Томос, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и энергетическую независимость от РоSSии, создал международную коалицию в поддержку Украины и обеспечил санкции против РоSSии. Он вместе с армией и обществом сохранил и защитил государство. Если Зеленский при этом клеймит его как «государственного изменника», то кто тогда сам Зеленский?" – отметили в "ЕС".

Подозрением Порошенко, считают в партии, власти пытаются отвести внимание от роста цен, кризиса в энергетике, последствий пандемии, зарплат в конвертах «слуг народа», «вагнергейта».

"Уже скоро три года сотни прокуроров Офиса Генерального прокурора, следователей ДБР и СБУ осуществляют десятки незаконных уголовных производств против пятого Президента по многочисленным прямыс требованиям Владимира Зеленского. Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом.

За это время Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и в этот раз. Как бы Зеленский ни мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки", - резюмировали в "ЕС".

"К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского".

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