Кожара вышел из СИЗО под залог

Экс-министр обвиняется в убийстве.

Кожара вышел из СИЗО под залог
Фото: zik.ua

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве своего друга, вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (раньше суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - написала она в фейсбуке.

Напомним, что бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб в результате огнестрельного ранения 21 февраля 2020 года. Произошло это в доме Кожары, когда экс-министр с супругой и Старицким употребляли алкоголь.

Жена Кожары сначала заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина, но следствие считает, что Старицкий мог не сам покончить с собой. Поэтому 25 марта 2020 года Кожаре выдвинули подозрение в убийстве, а его жене - в даче заведомо неправдивых показаний. Экс-министру назначили 14 млн гривень залога, но позже сумму залога снизили до 2,1 млн гривень.

В декабре 2020 дело против Кожары передали в суд.

Кожара был главой МИД с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой.

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