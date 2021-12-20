Кожара вышел из СИЗО под залог

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве своего друга, вышел из СИЗО под залог.

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (раньше суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - написала она в фейсбуке.

Напомним, что бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб в результате огнестрельного ранения 21 февраля 2020 года. Произошло это в доме Кожары, когда экс-министр с супругой и Старицким употребляли алкоголь.

Жена Кожары сначала заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина, но следствие считает, что Старицкий мог не сам покончить с собой. Поэтому 25 марта 2020 года Кожаре выдвинули подозрение в убийстве, а его жене - в даче заведомо неправдивых показаний. Экс-министру назначили 14 млн гривень залога, но позже сумму залога снизили до 2,1 млн гривень.

В декабре 2020 дело против Кожары передали в суд.