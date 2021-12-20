В Германии задержан соратник Саакашвили с украинским гражданством

Генералу Каландадзе на родине грозит длительное заключение.

В Германии задержан соратник Саакашвили с украинским гражданством
Фото: newsgeorgia.ge

Правоохранительные органы Германии 19 декабря задержали Георгия Каландадзе, который при президенте Михаиле Саакашвили занимал должность начальника Генерального штаба Грузии. Сейчас, как и Саакашвили, он гражданин Украины.

Об этом сообщается на сайте грузинской прокуратуры и на странице Саакашвили в фейсбуке.

"Каландадзе является героем войны 2008 года. Группа 4-й бригады под его командованием остановила передовую ударную группировку роSSийских танков, и в этом бою командующий 58-й армией РоSSии генерал Хрулов был тяжело ранен. Как только в Украине разразилась война, Гиги начал активно участвовать в боевых действиях. Он внес значительный вклад в предотвращение наступления противника на Восточном фронте. Именно после этого было возбуждено дело. Насколько мне известно, генерал Каландадзе - гражданин Украины, также он занимает должность в Национальной гвардии Украины", - заявил Саакашвили.

В Грузии Каландадзе инкриминируют незаконное лишение свободы и пытки человека в июле 2012 года с целью выбить у него признание в подготовке теракта.

На родине Каландадзе грозит от 14 до 17 лет лишения свободы, пишут "Новости-Грузия".

Напомним, что еще одному соратнику Саакашвили с украинским гражданством в Грузии грозит до пяти лет лишения свободы. Речь идет о бывшем начальнике одесской полиции Георгии Лорткипанидзе, который, по мнению грузинского следствия, организовал незаконную перевозку Саакашвили в Грузию в грузовике.

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