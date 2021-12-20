?ОАСК накануне окончания конкурса на должность главы САП отменил порядок его проведения

Решение мотивировано тем, что конкурсная комиссия превысила свои полномочия.

Окружной административный суд принял решение об отмене порядка работы конкурсной комиссии по отбору нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Оно пока не вступило в законную силу.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались... В связи с приведенным суд пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у Конкурсной комиссии и противоправности принятия ею Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - говорится в сообщении суда.

Напомним, что финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП должны состояться 21 декабря. На отбор собирались прийти многие иностранные дипломаты.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. Его назначения ждут и другие международные партнеры Украины.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

Претендентами на должность главы САП являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.