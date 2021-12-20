Украина заключила соглашение со Всемирным банком на €300 млн

Министерство финансов Украины в понедельник, 20 декабря, подписало с Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине 300 млн евро займа на проекты в сфере экономического восстановления страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение подписали министр Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Деньги выделит Международный банк реконструкции и развития, входящий в группу Всемирного банка.

Это второй заем на политику развития в сфере экономического обновления, который Всемирный банк выделяет Украине.

"Сергей Марченко поблагодарил представителей МБРР за сотрудничество и финансовую поддержку Украины. Он отметил, что подписание Соглашения является свидетельством того, что Украина демонстрирует реальные результаты реформ на пути к экономическому восстановлению и развитию. В рамках дальнейшего сотрудничества Украины и МБРР уже разрабатывается стратегия Всемирного банка Country Partnership Strategy на 2022-2025 годы, целью которой является достижение Украиной устойчивого экономического восстановления и роста. Приоритетными направлениями стратегии станут энергетическая и аграрная сферы, транспортная система", - говорится в сообщении.

Напомним, что первый заем в размере 350 млн долларов был выделен в июне 2021 года. Деньги предназначались на проекты развития экономики в период пандемии коронавируса, социальную поддержку уязвимых слоев населения, а также на усиление государственных институций.