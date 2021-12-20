Адвокаты Порошенко прокомментировали объявление подозрения в государственной измене

Адвокаты Петра Порошенко назвали объявление пятому президенту подозрения в государственной измене и содействии террористическим группам политическими репрессиями. Игорь Головань на брифинге обратил внимание, что подозрение подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель, исполняющий ее обязанности на период отсутствия своей руководительницы.

По мнению защитников подозреваемого, это свидетельствует о том, что Венедиктова, а также другие причастные к этому делу руководители органов якобы не хотят быть причастными к этому.

"Те коллеги, которые выступали на брифинге, выступили какие-то ноунеймы с должностью не выше руководителя управления. Мы видим, что это заведомо ложное обвинение, заведомо ложное привлечение к ответственности лидера оппозиции, это политические репрессии. Все эти понимают и все, кто имеет возможность как-то увернуться, и не быть прямо задействованы, они эти возможности использовали", – считает адвокат.

Головань также заявил, что "снабжение угля на то время – это единственная возможность решения, которым была спасена Украина, которым была обеспечена энергетическая безопасность государства". Он добавил, что информация о том, что Украину тогда должен был спасти уголь из ЮАР, не является достоверной.

Адвокат также добавил, что в тексте подозрения используются слова "неустановленное время", "неустановленные обстоятельства", то есть, на его взгляд, нет конкретики. Относительно меры пресечения Порошенко пока ничего неизвестно. В настоящее время он находится за границей, ГБР вызвало его к себе на 20, затем на 23 декабря.

Другой адвокат Илья Новиков отметил, что правоохранители были в курсе, что Порошенко не в Украине, и именно в это время решили объявить ему подозрение.

Напомним, статьи подозрения Порошенко – государственная измена и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без, второй – от 8 до 15 лет с конфискацией или без нее.

В основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

"В своей совокупности они свидетельствуют, что Петр Порошенко, будучи в то время в должности Президента Украины, использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты. А затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий", – сообщил начальник управления Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

Это подозрение объявлено в так называемом угольном деле. Как известно, в начале октября СБУ и Генпрокуратура объявили об уведомлении еще одного подозрения народному депутату Виктору Медведчуку. Она касается подрыва энергетической независимости Украины.

Именно из-за Медведчука, как отмечает следствие, был сорван план покупки угля на мировом рынке, в том числе и в ЮАР. РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука якобы сговорилась с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РоSSии были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – бизнесмена С. Кузяры – на оккупированной территории было выбрано два угольных предприятия, которые фактически не работают – ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Таким образом, "угольные" вопросы согласовывались с главарями боевиков.