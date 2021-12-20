НАБУ сообщило подозрение советнику Галущенко

Ему инкриминируют незаконное начисление себе премий и надбавок.

НАБУ сообщило подозрение советнику Галущенко
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро сообщило подозрение внештатному советнику министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Ему инкриминируют завладение 2,15 млн. гривен в период пребывания в должности директора государственного предприятия "Оператор рынка" в 2019-2020 годах.

"Следствие установило, что на протяжении 2019-2020 годов чиновник, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладел средствами государственного предприятия на общую сумму свыше 2,15 млн грн, выдавая приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок", - сообщается на сайте НАБУ.

По данным аналитической системы YouControl, в настоящее время директором ГП "Оператор рынка" был Владимир Евдокимов. Он является внештатным советником министра Галущенко с мая 2021 года, сообщается в базе "Ліга.net".

Евдокимов был одним из фигурантов ныне закрытого уголовного дела о "Роттердам+".

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