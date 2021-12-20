Порошенко повторно вызывают в ГБР

Он должен явиться в бюро 23 декабря в 10 утра.

Пятого президента, народного депутата "Евросолидарности" Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований по делу об организации поставок угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Порошенко должен явиться в ГБР сегодня. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента надзора за органами государственной безопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич.

Порошенко вызывается на 10 часов 23 декабря не на допрос, а "для проведения различных процессуальных действий".

"Поскольку указанное лицо, бывший президент Украины, сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на четверг 23 декабря 2021 года на 10 часов", - отметил он.

По его словам, Порошенко о причинах неявки в ГБР не сообщил. Известно, что он сейчас за границей, но собирается вернуться.

"О подозрении указанному лицу было поставлено в известность способом, предусмотренным УПК Украины", - отметил Кисилевич.

18 декабря ГБР пыталось вручить Порошенко повестку о вызове возле Верховной Рады, однако депутат сел в автомобиль раньше, чем к нему приблизились работники бюро.

По версии следствия, Порошенко якобы находился в сговоре с топ-руководством РоSSии. Фигурантами дела также являются нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

"По мнению следствия, эти фигуранты поставили энергетику Украины в зависимость от РоSSийской Федерации и террористической организации", – отметили правоохранители.

Напомним, статьи подозрения Порошенко – государственная измена и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без, второй – от 8 до 15 лет с конфискацией или без нее.

По словам соратника Петра Порошенко, Александра Турчинова, пятый президент сейчас не в Украине, но собирается вернуться.

Как известно, в начале октября СБУ и Генпрокуратура объявили об уведомлении еще одного подозрения народному депутату Виктору Медведчуку. Оно касается подрыва энергетической независимости Украины.

Именно из-за Медведчука, как отмечает следствие, был сорван план покупки угля на мировом рынке, в том числе и в ЮАР. РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука якобы сговорилась с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины к орбите влияния РоSSии были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

При посредничестве приближенного к Медведчуку лица – бизнесмена С. Кузяры – на оккупированной территории было выбрано два угольных предприятия, которые фактически не работают – ГП "Шахта им. И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Их руководителями назначили представителей террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Таким образом, "угольные" вопросы согласовывались с главарями боевиков.