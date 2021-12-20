Депутаты попросили КС разъяснить норму Конституции о едином гражданстве

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99 депутатов Верховной Рады в понедельник, 20 декабря, обратились в Конституционный Суд с просьбой предоставить официальное толкование положений статьи 4 Конституции Украины о едином гражданстве.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Обращение связано с инициативой президента Владимира Зеленского о легализации в Украине множественного гражданства. Авторы обращения считают, что это будет противоречить конституционному принципу единого гражданства.

Статья 4 Конституции Украины гласит, что в Украине существует единое гражданство, а основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Однако 1 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет из трех законопроектов, которым он предлагает урегулировать вопросы, касающиеся двойного гражданства. В частности, Зеленский хочет криминализировать сокрытие информации о наличии паспорта другой страны.