Трое обвиняемых по делу Розенблата-Полякова избежат наказания, - прокурор САП

Трое обвиняемых по "янтарному" делу Розенблата-Полякова избежат уголовного наказания из-за наступления сроков давности по статье "злоупотребление влиянием".

Об этом сообщил антикоррупционный прокурор прокуратуры Валентин Мусияка корреспонденту LB.ua.

Речь идет об адвокате Викторе Косянчуке, бывшем помощнике-консультанте нардепа Татьяне Юзьковой от Радикальной партии Константина Проскурко и компаньоне Розенблата, члене общественной организации “Адвокатский контроль” Романе Руденко.

Эти три фигуранта обвиняются по ч. 2. ст. 369 УПК Украины "Злоупотребление влиянием". Им грозило максимальное наказание – от 2 до 5 лет тюрьмы.

По словам прокурора, их злоупотребление влиянием заключалось в получении от "агента Екатерины" (специальный агент НАБУ Екатерина Сивокинь, - LB.ua) взятки в 11 тысяч долларов, чтобы оказать влияние на народных депутатов, чтобы те внесли законопроект о добыче янтаря. Спецагент НАБУ Сивокинь выдавала себя за представителя компании "Фуджейра" (ОАЭ), желающей добывать янтарь в Украине. Для успешного ведения бизнеса Сивокинь якобы хотела пролоббировать изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Мусияка проинформировал, что срок давности по Косянчуку, Проскурко и Руденко наступил 22 ноября. Но пока обвиняемые не дали согласие на закрытие дела. "Поставить вопрос о закрытии по срокам давности может сторона защиты. Для принятия решения о закрытии необходимо желание и согласие обвиняемого. Если такого согласия нет, то дело рассматривается в установленном порядке. В случае доказательства виновности, это констатируется в приговоре. Но затем лицо освобождается от наказания", - рассказал Валентин Мусияка.

Закрытие дела по срокам не означает, что они обвинялись необоснованно. Фигуранты не смогут воспользоваться правом на возмещение и добиться признания этого дела политически мотивированным.

Важно отметить, что с декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд не может перейти к рассмотрению по существу "янтарного дела" из-за системных отложений с подачи обвиняемых и их защиты.

Янтарное дело базируется на одной из самых громких спецопераций НАБУ.