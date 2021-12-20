"Голосу" мстят за принципиальную проукраинскую позицию, - Рудык

По словам лидера партии, ее пытаются уничтожить с начала года.

Власть пытается уничтожить «Голос» с начала 2021 года. Об этом заявил лидер партии «Голос» Кира Рудык.

«Оппозиция не молчит об этом и не будет молчать. Именно поэтому открывают дела на лидеров оппозиции. Именно поэтому власти пытаются взять под контроль медиа. Именно поэтому Офис президента пытается захватить и уничтожить либеральную парламентскую оппозицию, каковой является «Голос», — отметила народная депутат.

Она напомнила, что сначала НАПК лишило политсилу государственного финансирования, а затем прибегло "к попытке рейдерского захвата парламентской фракции при содействии руководителей парламента Стефанчука и Корниенко и одиозного ОАСК".

«Это месть «Голоса» за принципиальную проукраинскую позицию, которой президент и его команда изменили в обмен на власть. И, к сожалению, часть наших бывших партийцев присоединилась к такой позиции. Особый цинизм ситуации в том, что Устинова и Ко сначала заявляли о том, что "не хотят больше иметь к партии и фракции «Голоса» никакого отношения", а когда появилась возможность при помощи Офиса президента и ОАСК захватить фракцию, они ею воспользовались. Именно тем коррумпированным судом, который призывали распустить», — констатировала лидер «Голоса».