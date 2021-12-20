Порошенко подписали подозрение в "угольном" деле, - Турчинов

В "ЕС" уверены, что "грязное шоу превратится в фарс".

Порошенко подписали подозрение в
Фото: eurosolidarity.org

Офис генерального прокурора подписал подозрение бывшему президенту Петру Порошенко по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил один из соратников Порошенко, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Генеральный прокурор Венедиктова не подписала этот фейковый документ, не подписала это подозрение. Ее подписал один из ее заместителей по фамилии Симоненко", - заявил он.

"Зеленский и его команда направляют силовые структуры на борьбу с политической оппозицией, и в первую очередь – с лидером оппозиции "Европейской солидарностью" и непосредственно ее главой Петром Порошенко. Властям было точно известно, что Порошенко собирается уезжать на запланированные встречи с Вселенским патриархом и европейскими лидерами. Учитывая эту информацию, они начали грязное шоу, которое называлось "Немедленное вручение очередной повестки Петру Порошенко на очередной допрос", - сказал на брифинге Турчинов,

Он сообщил, что подозрение Порошенко касается поставок угля в условиях военного противостояния 2014-2015 годов.

"Ситуация тогда была сверхсложной, было реальное военное обострение, и в этих условиях тогдашнее руководство Украины смогло обеспечить энергетическую безопасность Украины, смогло дать тепло в дома украинцев. Это выглядит особенно цинично на фоне того, что в последние два года Украина, во главе которой стоит Зеленский и его команда, полностью разрушили энергетическую безопасность нашего государства, обеспеченную президентом Порошенко и правительствами в 15-19 годах", - рассказал он.

По словам Турчинова, сейчас Порошенко находится за границей, но намерен вернуться в Украину.

"Не надейтесь, после запланированных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину и ваше очередное дело, очередное грязное шоу снова превратится в фарс", - заявил Турчинов.

Напомним, что по версии Государственного бюро расследований, в 2014 -2015 годах тогдашние власти Украины перечислили не менее 205 млн гривен за уголь из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более 3 млрд гривен.

Фигурантами дела являются бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, а также один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Медведчука подозревают по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Демчишина – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины, Кузяру – по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

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