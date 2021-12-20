"Слуга народа" забраковала идею Минфина о косвенном контроле за доходами населения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что монобольшинство выступает категорически против внедрения косвенных методов контроля за расходами населения.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", комментируя недавнее заявление министра финансов Сергея Марченко о намерении проверить все доходы физических лиц, начиная с 1995 года.

"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит. Он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так: этого не будет", – заявил Арахамия.

Напомним, что Марченко еще в августе сообщил, что Минфин разрабатывает законопроект о косвенных методах определения доходов граждан. В случае принятия этого законопроекта, налоговая получит возможность контролировать расходы граждан и интересоваться происхождением денег. Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, он будет вынужден доплатить налог за расходы, которые не может объяснить.

В декабре Марченко заявил, что косвенные методы контроля будут введены после завершения налоговой амнистии (она действует до сентября 2022 г.). По его словам, система в автоматическом режиме будет проверять наличие доходов с 1995 года, суммировать их и делать вывод, мог ли человек собрать деньги на недвижимость или какой-то другой дорогой объект.