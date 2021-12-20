Владелец Челси получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев

Роман Абрамович уже имел как минимум два гражданства.

Владелец лондонского "Челси", роSSийский миллиардер Роман Абрамович, стал гражданином Португалии, сообщает bbc.com.

Он получил гражданство Португалии методом натурализации как потомок общины сефардских евреев.

"Абрамович стал гражданином Португалии благодаря португальскому Закону о возвращении, разрешающему потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (насильственно крещенных) получить португальское гражданство", - подтвердили в окружении бизнесмена.

Владелец 14,2 млрд долларов состояния, Абрамович находится на 142 месте в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Он также теперь самый богатый человек в Португалии.

К концу XV века в Испании жила еврейская община численностью около 300 тыс. человек, однако после Реконкисты 1492 года король Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла Кастильская поставили их перед выбором – стать христианами (маранами) или покинуть страну.

После этого десятки тысяч евреев переехали в Португалию, но в 1496 году они и там начали подвергаться преследованиям и депортациям.

Напомним, в 2018 году Абрамович, у которого начались трудности с получением визы Великобритании, сначала отозвал заявление на продление инвествизы, а затем приостановил реконструкцию стадиона "Челси" "Стэмфорд Бридж".