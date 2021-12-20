Владелец Челси получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев

Роман Абрамович уже имел как минимум два гражданства.

Владелец Челси получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев
Роман Абрамович
Фото: lenta.ru

Владелец лондонского "Челси", роSSийский миллиардер Роман Абрамович, стал гражданином Португалии, сообщает bbc.com.

Он получил гражданство Португалии методом натурализации как потомок общины сефардских евреев.

"Абрамович стал гражданином Португалии благодаря португальскому Закону о возвращении, разрешающему потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (насильственно крещенных) получить португальское гражданство", - подтвердили в окружении бизнесмена.

Владелец 14,2 млрд долларов состояния, Абрамович находится на 142 месте в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Он также теперь самый богатый человек в Португалии.

К концу XV века в Испании жила еврейская община численностью около 300 тыс. человек, однако после Реконкисты 1492 года король Фердинанд II Арагонский и королева Изабелла Кастильская поставили их перед выбором – стать христианами (маранами) или покинуть страну.

После этого десятки тысяч евреев переехали в Португалию, но в 1496 году они и там начали подвергаться преследованиям и депортациям.

Напомним, в 2018 году Абрамович, у которого начались трудности с получением визы Великобритании, сначала отозвал заявление на продление инвествизы, а затем приостановил реконструкцию стадиона "Челси" "Стэмфорд Бридж".

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