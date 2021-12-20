Зеленский считает, что санкции нужно вводить не в случае возможной эскалации, а до нее

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что мировые санкции против РоSSии должны вводиться не в случае новой агрессии, а превентивно.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентами Польши и Литвы.

"Мы обсуждали, если реакция некоторых европейских лидеров и Альянса такова, что, не дай Бог, Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину, мы потом введем санкции. Что такое "потом"? И для кого? Кто останется? И для чего это нужно?" – задался вопросами президент.

Он добавил, что в случае размещения роSSийского ядерного оружия в Белоруссии, на его взгляд, реакция будет следующая: "Если будет оружие расположено в Белоруссии, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Поэтому предпосылок, почему президент РоSSийской Федерации сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому считаю наоборот - должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы даже не было никакого мнения по поводу эскалации в любой регион", - отметил он.