Минздрав рекомендует невакцинированным украинцам воздержаться от поездок за границу

Виктор Ляшко дал несколько советов, как сделать новогодние праздники более безопасными.

Минздрав рекомендует невакцинированным украинцам воздержаться от поездок за границу
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от поездок за границу из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" тем людям, которые находятся в зоне риска и не прошли полный курс вакцинации.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Всем, кто испытывает слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группе риска (включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями), мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространение коронавируса", – отметил Ляшко.

Он отметил, что минимизация риска распространения COVID-19 – это не вопрос случая, а вопрос сознательного выбора.

Глава Минздрава также предоставил украинцам рекомендации, как сделать новогодние праздники более безопасными. Первое – нужно как можно скорее пройти полный курс вакцинации. Ляшко подчеркнул, что это особенно важно для групп риска, людей старше 60 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Также следует применять меры индивидуальной защиты. Вакцинация в комплексе с другими мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение локдауна.

Минздрав советует сделать встречи безопаснее и напоминает, что встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.

Минздрав также напоминает о дезинформации и советует получать информацию только из надежных источников.

"Вводящая в заблуждение информация и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине обнаружили первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав дополнил перечень профессий, для которых прививка против ковида будет обязательнойМинздрав дополнил перечень профессий, для которых прививка против ковида будет обязательной
Минздрав заказал у Merck Sharp & Dohme лекарство от COVID-19Минздрав заказал у Merck Sharp & Dohme лекарство от COVID-19
Более 130 кинологов и их воспитанников сдали экзамены и отправляются охранять границуБолее 130 кинологов и их воспитанников сдали экзамены и отправляются охранять границу
Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - МинздравОколо 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - Минздрав
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
ГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границуГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границу
Глава Минздрава: Киев – лидер по вакцинации в УкраинеГлава Минздрава: Киев – лидер по вакцинации в Украине
Минздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулезаМинздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулеза
Минздрав отложил включение вакцины от пневмококка в список обязательныхМинздрав отложил включение вакцины от пневмококка в список обязательных
Ляшко: Минздрав может разрешить вакцинацию детей от 5 летЛяшко: Минздрав может разрешить вакцинацию детей от 5 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости