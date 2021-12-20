Минздрав рекомендует невакцинированным украинцам воздержаться от поездок за границу

Виктор Ляшко дал несколько советов, как сделать новогодние праздники более безопасными.

Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от поездок за границу из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" тем людям, которые находятся в зоне риска и не прошли полный курс вакцинации.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Всем, кто испытывает слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет данных о перенесенной коронавирусной болезни и относится к группе риска (включая людей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями), мы рекомендуем отложить путешествия в регионы, где фиксируется высокий уровень распространение коронавируса", – отметил Ляшко.

Он отметил, что минимизация риска распространения COVID-19 – это не вопрос случая, а вопрос сознательного выбора.

Глава Минздрава также предоставил украинцам рекомендации, как сделать новогодние праздники более безопасными. Первое – нужно как можно скорее пройти полный курс вакцинации. Ляшко подчеркнул, что это особенно важно для групп риска, людей старше 60 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Также следует применять меры индивидуальной защиты. Вакцинация в комплексе с другими мерами профилактики позволит контролировать распространение вируса и при этом позволит жить нормальной жизнью, а также предотвратить введение локдауна.

Минздрав советует сделать встречи безопаснее и напоминает, что встречи в помещении могут создать хорошие условия для распространения вируса.

Минздрав также напоминает о дезинформации и советует получать информацию только из надежных источников.

"Вводящая в заблуждение информация и дезинформация создают угрозу для жизни и здоровья людей, подрывают веру в науку и мешают принимать правильные решения по отношению к здоровью", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине обнаружили первый случай штамма коронавируса омикрон. Штамм обнаружили у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.