Президенты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси

Анджей Дуда считает, что это может остановить только общая решительная позиция НАТО и США.

Президенты формата Люблинского треугольника – Украины, Польши и Литвы – прокомментировали информацию о возможном размещении роSSийского ядерного оружия в Беларуси.

На совместной пресс-конференции в Гуте Владимир Зеленский отметил, что эта информация должна расцениваться как очередное запугивание.

"Мне кажется, что любые запугивания по поводу путешествий или миграции ядерного оружия РоSSийской Федерации много раз слышали. И о расположении будущего ядерного оружия на территории временно оккупированного Крыма. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, а для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны РоSSии и некоторых представителей Беларуси. По крайней мере, мы будем точно знать, если так произойдет, где расположена часть ядерного оружия РоSSийской Федерации", - отметил он.

Анджей Дуда сказал, что перемещение ядерного оружия ближе к границам НАТО будет прямой демонстрацией еще одной агрессии после Калининграда, где увеличивается количество ракет.

"Я думаю, если такой вопрос задают, в ответ Лукашенко только улыбается, он особо ничего не скажет, потому что если РоSSия захочет переместить свои ракеты с боеголовками на территорию Беларуси, они спокойно это сделают. Единственное, что может остановить это – это решительная позиция НАТО и США , а не Лукашенко, конечно, – отметил президент Польши .

Гитанас Науседа добавил, что еще в мае Лукашенко напомнил, что наполнит Европу мигрантами, наркотиками и ядерными отходами.

"То есть какая-то часть этого плана сейчас реализуется, реализовывалась и летом, и осенью", – заметил глава Литвы.