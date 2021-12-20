МИД предлагает гражданам избрать Почетных амбассадоров Украины
Этот титул станет самым высоким отличием в сфере публичной дипломатии.
Министерство иностранных дел вводит титул Почётного амбассадора Украины и предлагает украинцам избрать представителей страны в нескольких номинациях.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Отмечается, что Почётным амбассадором может стать каждый – музыканты, IТ-специалисты, дизайнеры, кулинары, активисты.
"Почетный амбассадор Украины станет самым высоким отличием в сфере публичной дипломатии. Я убежден, что каждый амбассадор, который ее получит, будет гордиться тем, что имеет такой титул от Украины", - подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кроме дипломатов, на это звание смогут номинировать кандидатов зарубежные организации и неправительственные организации, специализирующиеся на международных отношениях и публичной дипломатии.
Титул могут получить как физические, так и юридические лица, как украинские, так и иностранные граждане. Главный критерий – воплощенные в течение 2021 года проекты, способствовавшие продвижению Украины в мире и укреплению ее позитивного имиджа.
Таким образом, МИД призывает предлагать Почетных амбассадоров Украины в таких номинациях:
- Культурная дипломатия
- Экономическая дипломатия
- Экспертная дипломатия
- Кулинарная дипломатия
- Научно-образовательная дипломатия
- Спортивная дипломатия
- Цифровая дипломатия
- Почётный амбассадор Украины – дело жизни.
Информацию о кандидатах с кратким описанием их проектов и конкретных достижений за 2021 год необходимо отправить до 31 декабря по адресу ambassador@mfa.gov.ua, указав в теме сообщения сферу номинации.
Напомним, в мае 2018 года Кабмин одобрил разработанный совместно с экспертами бренд Ukraine NOW UA для улучшения имиджа нашей страны в мире. В августе бренд Ukraine NOW UA получил одну из самых престижных наград в мире дизайна – Red Dot.
В январе 2021 года Кулеба представил сайт Ukraine.ua, который призван популяризировать Украину в мире.