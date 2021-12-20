Вакцинация для медиков и коммунальщиков станет обязательной с 20 января

Приказ Минздрава опубликован, он вступит в силу через месяц.

Обновленный перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна, вступит в силу с 20 января 2022 года.

Об этом на селекторном совещании в понедельник сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"16 декабря был зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Приказ вступит в силу 20 января 2022 года и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, что перечень профессий, предприятий и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.

По состоянию на декабрь 2021 года, в него входят: