Вакцинация для медиков и коммунальщиков станет обязательной с 20 января
Приказ Минздрава опубликован, он вступит в силу через месяц.
Обновленный перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна, вступит в силу с 20 января 2022 года.
Об этом на селекторном совещании в понедельник сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"16 декабря был зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Приказ вступит в силу 20 января 2022 года и будет касаться всех работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, что перечень профессий, предприятий и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.
По состоянию на декабрь 2021 года, в него входят:
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работники местных государственных администраций и структурных подразделений;
- работники учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности;
- работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- работники учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- работники предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.