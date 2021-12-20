Арахамия подтвердил, что в Раде обсуждают возвращение мажоритарки

Власти не понравились выборы по открытым спискам.

Арахамия подтвердил, что в Раде обсуждают возвращение мажоритарки
Фото: Макс Левин

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде "витает и активизируется" идея вернуть мажоритарку на парламентских выборах, но пока она не оформлена в законопроект.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Народные депутаты считают, что на существующих ныне огромных избирательных округах невозможно достичь узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который в одном округе избирался 10 лет, округ увеличился втрое – ни он не знает людей, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет, значит, созданы какие-то псевдоокруги, которые не работают, и существует возможность избрать в законодательный орган случайных людей. Поэтому аргументы веские и объективные, но одно дело – разговоры на кухне или в столовой парламента, а другое – законодательная инициатива. Инициатив мы пока не видели. Хотя и наши многие мажоритарщики тоже этого хотят", - рассказал Арахамия.

Он уверен, что в случае голосования депутаты легко наберут конституционное большинство (более 300 голосов) в поддержку возвращения мажоритарки.

"С новой системой проэкспериментировали на местных выборах – увидели очень много негатива. Основной минус – кандидаты, попадающие в списки партий, друг друга "уничтожают". Условно говоря, третий номер начинает "сыпать" компромат на пятый номер, тот – у ответ. В результате происходит борьба внутри списка, а не с внешними оппонентами... А теперь представьте партийный открытый список, охватывающий множество претендентов", - пояснил он.

Напомним, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе с открытыми партийными списками согласно принятому в 2019 году Избирательному кодексу.

В феврале 2021 года группа из 45 депутатов обжаловала отмену мажоритарки в Конституционном Суде.

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