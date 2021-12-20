Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы в госрезиденции "Синегора"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с польским президентом Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Она состоялась в государственной резиденции "Синегора" в Гуте на Ивано-Франковщине.

После переговоров президенты устроили совместную пресс-конференцию.

Зеленский поблагодарил Дуде и Науседе как друзьям и очень близким партнерам Украины. Он отметил, что президенты подписали общую декларацию, фиксирующую поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО и борьбу с агрессией РоSSии.

"Важной темой стал миграционный кризис на границах стран ЕС и Беларуси. В его оценках мы солидарны с нашими польскими и литовскими партнерами. Для неудачи каких-либо попыток создать такой же сценарий в Украине мы активно укрепляем государственную границу. В то же время важна в этом вопросе координация общих усилий и обмен опытом", – отметил он.

Стороны также обсудили действия РоSSии на границах с Украиной и временно оккупированных территориях.

"Наша общая задача – сдержать угрозу со стороны РоSSии, оградить РоSSию от агрессивной политики РоSSии. Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания", – добавил президент Украины.

Анджей Дуда, взявший слово после Зеленского, отметил, что президенты обсудили ситуацию на международной арене с точки зрения геополитических изменений и событий последних недель.

"Мы обменялись мнениями относительно наших возможных шагов и чего нам ожидать от будущего. Сегодня можно сказать, что у нас есть два кризиса вокруг нас. Первый – это кризис на границе, спровоцированный режимом Беларуси. Но, без сомнения, он поддерживается Москвой", – отметил он.

Дуда добавил, что попытки незаконного пересечения границы остаются, хотя ситуация и идет на убыль. С белорусской стороны на границе остается около 1000 мигрантов.

"Вторая проблема – сугубо роSSийская проблема, она связана с тем, что РоSSия в последнее время делает через усиление своего военного присутствия у границы Украины с Польшей и у границы с Беларусью", – добавил Анджей Дуда.

Польский президент подчеркнул, что он против политики уступок по отношению к РоSSии, и именно она должна оставить свои агрессивные действия.

Это первая встреча президентов формата Люблинского треугольника. Этот формат был создан летом 2020 года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что это формат, который будет являться важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.