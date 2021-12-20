Большинство украинцев поддерживают роспуск Рады и Кабмина, – опрос

Рейтинг доверия к политикам возглавил Зеленский, при этом не доверяют президенту 61%.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 61%. Следующий по уровню доверия экс-премьер-министр Владимир Гройсман, которому 32% доверяют, и 60% – не доверяют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% – не доверяют и еще четверть не знают его.

Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 75%. Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют – 61%, не знают его – 15%.

Большинство опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и Кабинета Министров: 63% и 58% соответственно. В то же время, отставку и перевыборы президента поддерживают несколько меньше: 43% за отставку, 54% - против.

Чверть опитаних считают Совет национальной безопасности и обороны сильным органом, треть – слабым, еще треть – ни сильным, ни слабым.

Президента сильным считают 16%, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым. Премьер-министра сильным считают 8%, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым. Парламент сильным считается 6%, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Оппозицию в парламенте сильной считают 15%, 43% – слабой, еще 35% – ни сильной, ни слабой. Коалицию сильной считают 11%, 44% – слабой, еще 33% – ни сильной, ни слабой.

В целом, 67% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% – в правильном. 9% – не определились.

Важнейшими проблемами украинцы называют коррупцию (55%) и войну на Донбассе (51%). Кроме того, опрашиваемые называют экономический кризис (32%), некомпетентность власти (31%), эпидемию коронавируса (27%), влияние олигархов на политику (24%) и некачественную медицину (24%).

Напомним, президент Зеленский возглавил и рейтинг и антирейтинг кандидатов в президенты согласно результатам опроса SOCIS. За него проголосовали бы 16,7% участников опроса, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. В ноябре этого года Зеленский впервые после избрания президентом возглавил антирейтинг кандидатов в президенты. Более 31% опрошенных ответили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, партия "Евросолидарность" получила бы 12,3%, а "Слуга народа" – 12,1%.