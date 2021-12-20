"Слуга народа" остается самой популярной партией, "ЕС" – вторая, – "Рейтинг"

"Слуга народа" возглавляет рейтинг партий с поддержкой 19,1% среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать.

Об этом говорится в соцопросе группы "Рейтинг", проведенном 14-16 декабря.

"Евросолидарность" готовы поддержать 13,5%, "Батькивщину" – 11,2%, ОПЗЖ – 10,5%, "Силу и честь" – 7,3%, пока не созданную партию экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова – 6,2 %, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 6%, "Наши" - 5,6%, РПЛ - 4,2%, "УДАР" - 3,8%, партию Шария - 3,4%, "Свободу" - 3%.

Фото: Рейтинг

Рейтинг других политсил менее 3%.

"На условных выборах Премьер-министра" 14% опрошенных избрали бы В.Гройсмана, 12% - Ю.Тимошенко, 11% - Ю.Бойко, 10% - Д.Разумкова, 9% - А.Яценюка. Мураева выбрали бы 7%, И.Смешко и П.Порошенко – по 6%, А.Ляшко – 5%, действующего Премьер-министра Д.Шмыгаля выбрали бы 3%, А.Гончарука – 2%, другого кандидата выбрали бы 5%", – говорится в опросе.

Треть считают, что среди премьер-министров лучше всех улучшить нынешнюю экономическую ситуацию мог бы В. Гройсман. Четверть считают, что Ю.Тимошенко или А.Яценюк, каждый пятый такого мнения по поводу Н.Азарова, каждый шестой – по поводу В.Ющенко. В.Януковича, Д.Шмыгаля и А.Кинаха выбрали по 8%, Ю.Еханурова – 7%, А.Гончарука – 5%. Ни одного из кандидатов не избрали бы 8%.

Аудитория опроса: население Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, согласно опросу SOCIS, "Евросолидарность" и "Слуга народа" имеют самую высокую поддержку, отрыв между ними – в пределах статистической погрешности.