Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции в 10%

"Если это произойдет, то придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию"

Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции в 10%
Фото: пресслужба партії

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в настоящее время вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10%.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вероятность такого сценария (распад монокоалиции - ред.) – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп "изменник". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - сказал Арахамия.

Он также отметил, что если распад произойдет, то "придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию". Отвечая на уточняющий вопрос, с кем возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно, с группами". Он отметил, что во фракции "Слуга народа" и в парламентских группах "Доверие" и "За будущее" по многим вопросам "видение совпадает, о чем свидетельствует и голосование за законопроекты".

Арахамия также напомнил, что если договориться о коалиции не получается, закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил Арахамия.

Он добавил, что не видит "такой прямой роковой угрозы развала коалиции".

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук считает, что досрочные парламентские выборы маловероятны, и эта Рада доработает свою каденцию. Очередные выборы Верховной Рады должны пройти в 2023 году.

В 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы. Победу на них одержала президентская партия "Слуга Народа". Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги Народа". Во время первого заседания Зеленский заявил, что она "станет лучшей в истории Украины или будет распущена".

В мае прошлого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга Народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "Слуги Народа", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.

Отметим, что уже с начала 2020 г. у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Рады. Если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги Народа", то за период с января по июль 2020-го показатель поддержки снизился до 220.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в КрымуГенассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемкиПограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Юрий Луценко впервые назвал причину ссоры с ЗеленскимЮрий Луценко впервые назвал причину ссоры с Зеленским
Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в КрымуЧийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшиеВ РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуга народа" не будет голосовать за законопроект по ФЛП на внеочередном заседании, – Арахамия"Слуга народа" не будет голосовать за законопроект по ФЛП на внеочередном заседании, – Арахамия
Арахамия: электронный реестр оборонных закупок заработает в январе
Арахамия: власти будут искать "креативное решение" для сдерживания цен на газ
Арахамия о "Раде": нам не нужен телеканал, который никто не смотрит
Арахамия посоветовал Богдану обратиться к правоохранителям в случае владения доказательствами "черных" зарплат "слуг народа"Арахамия посоветовал Богдану обратиться к правоохранителям в случае владения доказательствами "черных" зарплат "слуг народа"
Арахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздникиАрахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники
Арахамия похвалил журналистов за огласку скандала с ГогилашвилиАрахамия похвалил журналистов за огласку скандала с Гогилашвили
Арахамия: "По закону о множественном гражданстве украинцы за границей не смогут голосовать на выборах"Арахамия: "По закону о множественном гражданстве украинцы за границей не смогут голосовать на выборах"
Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"Арахамия: "Президент сможет быстро мобилизовать резервистов без введения военного положения"
Арахамия: обещанные Зеленским накопительные счета получат дети, рожденные с 2019 года
Последние новости
Подгружаем последние новости