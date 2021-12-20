Арахамия оценил вероятность распада монокоалиции в 10%

"Если это произойдет, то придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в настоящее время вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10%.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вероятность такого сценария (распад монокоалиции - ред.) – процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии, и на тебе сразу штамп "изменник". Люди это так воспринимают, мы видим в округах", - сказал Арахамия.

Он также отметил, что если распад произойдет, то "придется создавать более широкую, уже настоящую коалицию". Отвечая на уточняющий вопрос, с кем возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: "Конечно, с группами". Он отметил, что во фракции "Слуга народа" и в парламентских группах "Доверие" и "За будущее" по многим вопросам "видение совпадает, о чем свидетельствует и голосование за законопроекты".

Арахамия также напомнил, что если договориться о коалиции не получается, закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

"Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала", - отметил Арахамия.

Он добавил, что не видит "такой прямой роковой угрозы развала коалиции".

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук считает, что досрочные парламентские выборы маловероятны, и эта Рада доработает свою каденцию. Очередные выборы Верховной Рады должны пройти в 2023 году.

В 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы. Победу на них одержала президентская партия "Слуга Народа". Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги Народа". Во время первого заседания Зеленский заявил, что она "станет лучшей в истории Украины или будет распущена".

В мае прошлого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга Народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "Слуги Народа", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.

Отметим, что уже с начала 2020 г. у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Рады. Если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги Народа", то за период с января по июль 2020-го показатель поддержки снизился до 220.