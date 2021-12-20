"Евросолидарность" имеет поддержку 12,3%, "Слуга народа" – 12,1%, – SOCIS

"Батькивщину" готовы поддержать более 8%.

"Евросолидарность" имеет поддержку 12,3%, "Слуга народа" – 12,1%, – SOCIS

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, партия "Евросолидарность" получила бы 12,3%, "Слуга народа" – 12,1%.

Об этом говорится в результатах опроса SOCIS, проведенных 11-16 декабря.

"Батькивщина" получила бы 8,3%, ОПЗЖ – 7,8%, гипотетическая партия Дмитрия Разумкова – 5,5%. "Силу и честь" готовы поддержать 4,2%, "Свободу" – 3,6%, "Наши" – 3,6%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 3,5%, остальные – менее 2%.

В опросе приняли участие 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Метод исследования – телефонное интервью с использованием планшетов. Погрешность – +-2,4%.

Напомним, в опросе КМИС победу на ближайших парламентских выборах могли бы одержать партии "Европейская солидарность" или "Слуга народа", рейтинги которых находятся примерно на одном уровне.

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