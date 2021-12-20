Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты – SOCIS

16,7% опрошенных отдали бы свои голоса за действующего президента, в то же время 32,4% не сделали бы этого ни при каких обстоятельствах.

Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты – SOCIS
Фото: ЕРА/UPG

Владимир Зеленский возглавляет и рейтинг, и антирейтинг кандидатов в президенты, согласно результатам опроса SOCIS. За него проголосовали бы 16,7% участников опроса, если бы выборы прошли в следующее воскресенье.

Пятый президент Петр Порошенко получил бы 12,3%, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 8,6%, Юрий Бойко из ОПЗЖ – 7,9%, Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,1%, Дмитрий Разумков – 4,9%.

Фото: SOCIS

Евгений Мураев и Владимир Гройсман имели бы по 4,3%, Виктор Медведчук – 1,4%, другие кандидаты – меньше процента.

В ответе на вопрос, за кого из кандидатов в президенты респонденты не голосовали бы ни при каких обстоятельствах, лидирует Зеленский с 32,4%.

Фото: SOCIS

Второй – Порошенко с 28,2%, затем Бойко с 23%, Медведчук с 19,8%, Тимошенко с 16,7% Олег Ляшко с 15,4%, Мураев с 14,5%, Тягнибок с 12,6%, Рудык с 9,2%, Разумков с 8,9% и Смешко с 8,6%.

Исследования проводились 11-16 декабря на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Были опрошены 2 000 респондентов по методу телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.

Напомним, в ноябре этого года Зеленский впервые после избрания президентом возглавил антирейтинг кандидатов в президенты. Более 31% опрошенных ответили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

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