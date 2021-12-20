Новым президентом Чили стал бывший лидер студентов Борич

35-летний Габриэль Борич – самый молодой президент в истории страны.

Новым президентом Чили стал бывший лидер студентов Борич
Габріель Боріч
Фото: kuster.ru

В Чили бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борич избран новым президентом страны. Во втором туре выборов, 19 декабря, 35-летний кандидат от блока Abruebo Dignidad ("Я выбираю достоинство") получил почти 56% голосов и стал самым молодым президентом в истории Чили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соперник Борича – правый популист немецкого происхождения Антонио Каст получил 44%. Он признал поражение и уже поздравил новоизбранного президента с победой.

Борич в 2011 году возглавил студенческие протесты в Чили. В 2013 году он был избран депутатом парламента. Борич обещал избирателям государственную систему образования и здравоохранения по образцу европейских социальных государств. Он выступает за права мигрантов и гомосексуалов и обещает стать президентом всех чилийцев.

Соперник Борича – 55-летний Антонио Каст – выступал за резкое понижение налогов, решительную борьбу с нелегальной миграцией и преступностью. Отец девяти детей и консервативный католик из Республиканской партии считается сторонником бывшего диктатора Чили генерала Аугусто Пиночета.

В первом туре выборов, состоявшемся четыре недели назад, Борич немного уступил Касту, заняв второе место.

Нынешние президентские выборы в Чили из-за больших политических разногласий между соперниками стали для многих самыми важными с 1990 года, когда страна вернулась к демократии.

Напомним, 9 ноября нижняя палата парламента Чили проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры, информацию о котором нашли в оффшорной утечке Pandora Papers.

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