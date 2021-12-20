Оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. В направлении Светлодарска роSSийские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 20 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в воскресенье, 19 декабря, в зоне ООС в течение дня не стреляли. В субботу, 18 декабря, в зоне боевых действий оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в половине случаев применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в плане обороны Украины на случай вторжения РоSSии впервые прописали действия для каждой институции и структуры.