Двое военных подорвались на взрывном устройстве в зоне ООС

По состоянию на 11 утра обстрелы со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксированы.

Двое военных подорвались на взрывном устройстве в зоне ООС
Архивное фото
Фото: ukrinform.ua

С начала суток, по состоянию на 11 часов, обстрелы со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксированы. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Раненым военным оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного бойца тяжелое, второго - средней тяжести.

В штабе также отметили, что криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная. За минувшие сутки подразделениями полиции сводных отрядов проверено 3190 транспортных средств, 3448 человек, а также выявлено 45 административных правонарушений и раскрыто 11 преступлений.

Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию проследовали 760 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 937 человек.

Отмечается также, что пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали около 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 59 взрывоопасных предметов.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - подчеркнули в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе. В воскресенье, 19 декабря, в зоне ООС в течение дня не стреляли. В субботу 18 декабря в зоне боевых действий оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в половине случаев применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в плане обороны Украины в случае вторжения РоSSии впервые прописали действия для каждого института и структуры.

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