Предстоятель ПЦУ о вакцинации: "Здесь нет никакого религиозного подтекста"

Церковь считает, что каждый человек имеет право выбора, но признает вакцинацию защитой против коронавируса.

Предстоятель ПЦУ о вакцинации: "Здесь нет никакого религиозного подтекста"
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал украинцев не поддаваться на манипуляции и распространение мифов о вакцинации от COVID-19.

В интервью Радио Свобода он заявил, что у вакцинации нет религиозного подтекста.

"Не нужно слушать, не нужно верить, не нужно поддаваться на эти манипуляции. Потому что украинская церковь четко заявила о том, что мы не против. Вакцинация всегда происходила. Болезни существовали и до начала этой пандемии. Поэтому мы высказали четкую позицию о том, что если это лекарство, которое призвано сохранить человеческое здоровье, то почему его не принимать, почему верить определенным мифам», – сказал митрополит Эпифаний.

По словам предстоятеля ПЦУ, в Украине второй год идет борьба "с еще одним невидимым, но реальным фронтом опасной коронавирусной болезни, которая уносит очень много человеческих жизней".

"Мы заявляем, что здесь нет никакого религиозного подтекста, но каждый человек имеет право выбора, каждый должен осознать, что в это непростое время испытаний этой болезнью единственной защитой является вакцинация", – пояснил митрополит Эпифаний.

Напомним, по данным МОЗ, в Украине полный курс вакцинации против коронавируса прошли уже почти 13 млн человек.

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