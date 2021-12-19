Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины
Возглавил делегацию Конгресса Джейсон Кроу.
Делегація Конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить роSSийское военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.
Возглавил делегацию Конгресса представитель Конгресса США Джейсон Кроу, сообщает посольство США в Украине.
Кроу вместе с его коллегами, представителями Конгресса Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом, подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.
"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил РоSSии, а также поддержании жесткие меры в ответ на любое дальнейшее военное вторжение РоSSии на суверенную украинскую территорию", - сообщили в посольстве.
Ранее CNN со ссылкой на источники во властных кругах сообщило, что президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения РоSSии в Украину. Американское высокопоставленное должностное лицо, которого цитирует издание, утверждает, что Соединенные Штаты имеют около четырех недель, чтобы предотвратить новое вторжение.
Санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий со стороны РФ, "будут немедленными, неустранимыми и повлекут за собой значительные потери для роSSийской экономики и финансовой системы".