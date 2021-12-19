Делегация Конгресса США посетила Киев, чтобы подтвердить поддержку Украины

Фото: acebook.com/usdos.ukraine

Делегація Конгресса Соединенных Штатов посетила Киев , чтобы обсудить роSSийское военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства.

Возглавил делегацию Конгресса представитель Конгресса США Джейсон Кроу, сообщает посольство США в Украине.

Кроу вместе с его коллегами, представителями Конгресса Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом, подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил РоSSии, а также поддержании жесткие меры в ответ на любое дальнейшее военное вторжение РоSSии на суверенную украинскую территорию", - сообщили в посольстве.

Ранее CNN со ссылкой на источники во властных кругах сообщило, что президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения РоSSии в Украину. Американское высокопоставленное должностное лицо, которого цитирует издание, утверждает, что Соединенные Штаты имеют около четырех недель, чтобы предотвратить новое вторжение.