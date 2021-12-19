В Литве заявили о готовности предоставить Украине летальное оружие

О каком вооружении идет речь, глава минобороны не уточнил.

В Литве заявили о готовности предоставить Украине летальное оружие
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Литва готова поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу летального оружия.

Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

Глава военного ведомства не уточнил, какое именно вооружение Литва передаст Украине.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, поскольку привлечены несколько стран, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – отметил он.

Анушаускас подчеркнул, что "дипломатия будет успешной, когда жертва агрессии будет иметь все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета".

Ранее во время встречи с Анушаускасом глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о подписании взаимного соглашения об оборонных поставках между Вашингтоном и Вильнюсом. Он также назвал европейскую страну "маяком демократии".

Сегодня в Литве с визитом находится министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. На пресс-конференции по итогам визита она заявила, что РоSSия не может диктовать странам НАТО, что им делать.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну.

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