На Красной площади в Москве задержан экс-полицейский с плакатом "Путин убийца"

Ранее Кашинцев участвовал в нескольких акциях в поддержку Навального, на одной из них он был задержан.

В столице РоSSии одиночный пикет на Красной площади устроил житель Рыбинска, майор полиции в отставке Олег Кашинцев. Из-за несогласия с властями он уволился из МВД в 2019 году, проработав в силовых структурах 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске.

Как сообщает Радио Свобода, Кашинцев вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer" (в переводе с английского: "Путин убийца").

Кашинцев, одетый в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего бывшие коллеги доставили его в отделение МВД. Задержанный обвинен в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцев был отпущен до судебного заседания.

Ранее Олег Кашинцев участвовал в нескольких акциях в поддержку Алексея Навального, на одной из них он был задержан.

Напомним, Алексей Навальный был отравлен на территории РоSSии в прошлом году 20 августа. Он выжил после продолжительного лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в организме оппозиционера следы боевого ядовитого вещества "Новичок", производимого в РоSSии. Его использование запрещено международной организацией по запрету химического оружия.

Навальный обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина. В ответ президент РФ заявил, что если бы роSSийские спецслужбы хотели отравить оппозиционера, то должны бы были довести дело до конца. При этом Путин называл Навального "пациентом немецкой клиники".

17 января Навальный прилетел в Москву, где его сразу же арестовали.

45-летний оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля 2021 года находится за решеткой в РоSSии. Его посадили в тюрьму по уголовному делу о мошенничестве, которое он считает политически мотивированным.

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