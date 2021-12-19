США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN

Попытки сдержать Путина "будут ошеломляющими, немедленными и повлекут значительные потери для роSSийской экономики и финансовой системы".

США имеют "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину, – CNN
Війська біля Єльні
Фото: Politico

Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения РоSSии в Украину.

По словам источников CNN, Байден решил быстро действовать уже после первых данных разведки осенью, поскольку опасается "повторения ошибок", допущенных в 2014 году, когда для США и Европы оккупация Крыма Россией была полной неожиданностью.

Американское высокопоставленное должностное лицо, цитируемое CNN, утверждает, что Соединенные Штаты имеют около четырех недель, чтобы предотвратить новое вторжение.

Источники издания также сообщили, что санкции, которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий со стороны РФ, "будут ошеломляющими, немедленными и приведут к значительным потерям для роSSийской экономики и финансовой системы". В отличие от них, санкции, введенные против РоSSии после оккупации Крыма и начала роSSийской агрессии на Донбассе в 2014 году, были направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных роSSийских государственных фирм.

По словам официальных лиц США, в 2014 году, когда Байден был вице-президентом, его стремление вооружить Украину и ввести жесточайшие санкции против РоSSии за агрессию против Украины было в значительной степени отклонено президентом Бараком Обамой.

По словам источников, знакомых с процессом, обмен разведданными с Украиной о планах РоSSии намного активнее, чем в 2014 году. Отчасти потому, что украинское правительство сейчас является более "надежным партнером", чем тогда, сказал бывший чиновник НАТО, отчасти потому, что Байден твердо убежден, что Украину нельзя исключать из каких-либо дискуссий относительно ее будущего.

Как сообщили CNN европейские дипломаты, администрация США на раннем этапе делилась необычайно подробными разведданными о передвижении РоSSии с НАТО, G7 и европейскими союзниками.

"Я не видел такого уровня координации в начале 2014 года", - заявил бывший высокопоставленный чиновник НАТО, вышедший на пенсию в сентябре 2021 года.

Бывший помощник Госсекретаря США Том Малиновский и другие официальные лица отмечают, что сейчас ситуация существенно отличается от 2014 года.

"То, к чему потенциально готовится Путин, требует действий, которые будут гораздо заметнее, чем то, что мы видели в 2014 году. Силы, которые он накапливает, – это именно те силы, которые вы бы накопили, если бы готовились к тотальному наземному вторжению в страну, чего не произошло в 2014 году с роSSийскими маленькими зелеными человечками», – сказал Малиновский.

Напомним, по оценке западных разведок, новое вторжение РФ в Украину может начаться в первые недели 2022 года.

Несмотря на все оговорки мирового сообщества, РоSSия продолжает стягивать войска к границе Украины.

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