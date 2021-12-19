РоSSия не может диктовать странам НАТО, что им делать – министр обороны ФРГ

Ситуацию вокруг роSSийско-украинского конфликта следует решать "дипломатическим путем и посредством надежного сдерживания".

РоSSия не может диктовать странам НАТО, что им делать – министр обороны ФРГ
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

РоSSийская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности.

Об этом министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила во время визита в Литву.

"Мы должны говорить друг с другом, а это значит обсуждать предложения, выдвинутые Россией. Это правильно и важно. Впрочем, не может быть так, чтобы РоSSия диктовала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - цитирует Ламбрехт "Немецкая волна".

По словам министра, ситуацию вокруг роSSийско-украинского конфликта нужно разрешать "дипломатическим путем и посредством надежного сдерживания".

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РоSSии обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отбросил ультиматум РоSSии о членстве Украины в НАТО. Он в очередной раз подчеркнул, что процесс интеграции Украины в блок зависит только от Украины и стран-участниц НАТО.

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