Из-за ковида наблюдался резкий рост больничных, – Шмыгаль

Правительство выделило 1,75 млрд грн на эти выплаты.

Кабинет министров Украины на этой неделе выделил 1,75 млрд грн Фонда социального страхования на выплаты больничных.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В связи с пандемией наблюдался резкий рост листов нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

Правительство выделило дополнительные средства, чтобы ФССУ выплатил помощь всем, кто в этом нуждается.

“Расчетно эта сумма позволит произвести выплаты для 330 тысяч застрахованных лиц. После поступления на счет Фонда указанные средства будут оперативно направлены на выплаты пособий», – добавил глава украинского правительства.

Напомним, Фонд социального страхования не будет оплачивать больничные работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной вакцинации против COVID-19.