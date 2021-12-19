ПЦУ может временно ослабить или вообще отменить пост, – Епифаний

"Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно".

Православная церковь Украины может ослабить или вообще отменить пост 31 декабря и на 1 января, пока украинцы празднуют Рождество 7 января.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в интервью Радио Свобода.

“В некоторой степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, что в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня”, – сказал предстоятель ПЦУ.

Он добавил, что церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно. "Как каждая мать, своему ребенку или позволяет что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам", - добавил Эпифаний.

По его словам, церковь может в будущем рассмотреть этот вопрос, если это будет соборное общее решение, чтобы не было нарушения.

"Ибо есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это, действительно, проблема", - добавил он.

Напомним, Эпифаний также спрогнозировал, что украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю").

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новоюлианскому.

В Украине с 2017 года и 25 декабря, и 7 января являются официальными выходными. По данным соцопроса группы "Рейтинг", 77% украинцев празднуют Рождество 7 января, 56% считают его любимым среди новогодних праздников. В то же время вообще не отмечают этот христианский праздник 5% опрошенных.

В 2015 году секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко сказал, что не имеет права решать, когда в Украине следует праздновать Рождество, но назвал мудрым празднование его дважды.

В 2017 году Порошенко подписал указ о всеукраинском выходном 25 декабря.

Ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно после того, когда до такого решения "дозреют" Церковь и верующие. По его словам, более 60 процентов украинцев против празднования 25 декабря.