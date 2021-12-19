В Нидерландах объявили "болезненный" рождественский локдаун

До 14 января закроют рестораны, парикмахерские, спортзалы, музеи и магазины, не продающие товары первой необходимости.

В Нидерландах объявили "болезненный" рождественский локдаун
Марк Рютте
Фото: ЕРА/UPG

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте неожиданно объявил о рождественском локдауне в стране, чтобы предотвратить ожидаемый всплеск заболевания коронавирусом из-за штамма "омикрон".

Об этом пишет reuters.com.

До 14 января закроют все магазины, кроме продающих товары первой необходимости. Также запрещено работать ресторанам, парикмахерским, спортзалам, музеям.

Эта новость повергла в шок многих голландцев, отмечает издание. Многие в субботу в последнюю минуту бросились покупать подарки, еду и даже подстричься перед празднованиями.

Часть предпринимателей требуют компенсации за потерянную прибыль в праздничный сезон, а владельцы тренажерных залов отмечают важность физических упражнений во время кризиса.

“Закрытие всех баров и ресторанов в такой важный месяц является невероятно болезненным и драматичным. Нам нужна компенсация и стратегия выхода», – заявили в Ассоциации гостеприимства Нидерландов.

Все школы закроют в понедельник, и каникулы будут длиться минимум до 9 января.

Люди смогут принимать у себя дома не более двух гостей, на улицах можно встречаться только по двое.

Число заражений коронавирусом в Нидерландах рекордно снизилось за последние недели после введения ночного карантина. Но количество случаев, связанных с омикроном, быстро возросло с начала декабря, и ожидается, что этот штамм станет доминирующим до конца года.

Между тем, больницы отменили регулярные посещения пациентов, поскольку не хотят оставаться без коек из-за большого количества ковидных больных.

Правительство также заявило, что ускорит проведение ревакцинации после медленного начала кампании. До конца месяца дополнительную дозу вакцины должны получить все, кому исполнилось 60 лет.

Добавим, что в Нидерландах вакцинировалось более 85% взрослого населения. В то же время повторную прививку сделали менее 9% взрослых, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый омикрон-вариант коронавируса имеет феноменальную скорость распространения. Уровень опасности коронавируса в стране был повышен до четвертого из пяти возможных.

В Париже из-за омикрона отменили новогодние празднования, в частности, традиционный новогодний фейерверк, который проводят 31 декабря на Елисейских полях.

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