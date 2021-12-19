Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки

Пограничники "завернули" в Борисполе роSSийскую актрису, прилетевшую на съемки
Фото: dpsu.gov.ua

РоSSийской актрисе запретили въезд в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

РоSSиянка прилетела в международный аэропорт “Борисполь” авиарейсом из Варшавы.

В ходе оформления пограничники установили, что она нарушала порядок въезда на территорию временно оккупированного Крыма.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили.

Кроме того, она получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

Актриса вернулась обратно обратным рейсом.

Напомним, в декабре Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину роSSийскому гитаристу за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Отметим, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, который приезжает в Крым на автомобиле или поезде через мост из Кубани или прилетает самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.

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