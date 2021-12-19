Отправка британских войск в Украину в случае вторжения РоSSии крайне маловероятна

Размещение британских военных на территории Украины для защиты ее от возможной агрессии РоSSии маловероятно, поскольку Украина не является членом НАТО.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет BBC.

"Факт в том, что (Украина - ред.) не является членом НАТО, и поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы бросить вызов РоSSии", - отметил министр в разговоре с редактором журнала "Spectator" Эндрю Нилом.

Уоллес подчеркнул, что никто не должен быть обманутым – и Украина знает, что Лондон не собирается отправлять войска.

"Что ж, они сами по себе?", - спросил его журналист.

Уоллес снова напомнил, что Украина – не член НАТО, подчеркивая, что Британия и ее союзники прилагают все дипломатические усилия для недопущения эскалации.

Напомним, еще в ноябре издание mirror.co.uk со ссылкой на источник сообщило, что Великобритания готова перебросить в Украину до 600 военных из-за опасений вторжения РоSSии.

Тогда сообщили, что в состав сил, которые могут отправиться в Украину, входят члены SAS, Специального разведывательного полка, медики, инженеры, связисты и до 400 десантников из базирующейся в Олдершоте 16-й воздушно-штурмовой бригады.