В Украине при поддержке Дании будут строить суда многоцелевого назначения

Корабли будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство обороны Дании подписали меморандум о сотрудничестве по строительству многоцелевых судов на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Подписание состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен.

В частности, в рамках меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будет выполнено украинскими предприятиями.

"Украина имеет большой потенциал для развития судостроения - это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное - имеющиеся судостроительные мощности. Будущие украинско-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров , а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Дании, особенно в высокотехнологичных проектах", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика.

Завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году. Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей.

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Фото: facebook.com/MinInfra.UA

Напомним, 3 декабря президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров увеличить научно-исследовательский флот Украины.

В октябре Зеленский заявил, что Украина планирует сформировать флот из 36 научных судов. Сейчас в него входят купленный в Великобритании ледокол "Ноосфера", подаренное Бельгией научно-исследовательское судно "Борис Александров" и исследовательское судно "Владимир Паршин", которое стоит на ремонте.