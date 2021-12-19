Пересечение границы будет занимать минимум времени: ГТС Украины сообщила о новом проекте

В Украине пересечение границы будет занимать минимум времени. Километровых очередей автомашин, которые нередко скапливаются на пунктах пропуска, уже не будет.

Для этого правительство запускает пилотный проект "Электронная очередь пересечения границы", - сообщают на сайте ГТС Украины.

В сообщении, в частности, говорится, что на пунктах пропуска сложилась ситуация, когда там скапливается огромное множество автомобилей. Очередь из грузовиков и фур, растянутая на многие сотни метров, а то и больше, продвигается крайне медленно. Людям приходится подолгу часов ждать, чтобы пересечь границу. Иногда это ожидание растягивается на сутки и больше. Это создает дискомфорт не только самим водителям фур, но и для тех людей, которые живут в приграничной зоне и вынуждены ежедневно мириться с этим скопищем автомобилей.

"Более того, такие очереди приводят к миллионным убыткам бизнеса, вредят деловой репутации национальных экспортеров и перевозчиков, приводят к потере ими иностранных контрагентов, нарушению производственного цикла украинских предприятий с иностранными инвестициями", - пишут в сообщении от Государственной таможенной службы Украины.

Проект "Электронная очередь пересечения границы" призван устранить эту проблему.

В чем суть проекта?

Все транспортные средства будут иметь свое прогнозируемое время пересечения границы и, соответственно, будут появляться на пункте пропуска примерно к этому времени. Очередью будет управлять электронная система.

Кроме того, вблизи пункта пропуска будут обустроены зоны ожидания, в которых водители со своими автомобилями, прибывшие ранее назначенного времени, смогут скоротать время ожидания своей очереди, чтобы не загромождать дорогу.

В результате внедрения этого проекта планируют достичь:

сокращения времени простоя грузовиков до нескольких часов;

комфортных условий ожидания (в частности стоянки с охраной, гардеробные и душевые помещения и другие сервисы);

онлайн консультирования пользователей оператором сервиса о пересечении границы.

Нечто подобное уже внедрено и хорошо себя зарекомендовало в ряде европейских стран. В частности, в Эстонии, Литве и Финляндии.

Пока этот проект будут "обкатывать" только на грузовых автомобилях. Однако, если все получится. То тогда его распространят и на всю территорию Украины, а также на все транспортные средства.

Напомним, стали известны причины, по которым владельцам могут отказать в регистрации растаможенных машин.