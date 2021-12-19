На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

В течение субботы, 18 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в половине случаев применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Южного русские наемники вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В сторону Водяного враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Троицкого вражеские войска обстреливали наши позиции дважды, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Возле Новозвановки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья, 19 декабря, нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 18 декабря в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, его состояние – удовлетворительное.

В четверг, 16 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе погиб 30-летний Станислав Запорожец из Луганской области.