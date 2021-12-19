Оккупанты ранили украинского воина
Враг семь раз нарушил сегодня режим тишины.
С начала субботы, 18 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня, четырежды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил снаряд ВОГ-17.
В направлении Пивденного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного и Троицкого враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
Возле Новозвановки роSSийские наемники вели огонь из гранатометов различных систем.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.
“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 16 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе погиб 30-летний Станислав Запорожец из Луганской области.