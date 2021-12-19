Оккупанты ранили украинского воина

Враг семь раз нарушил сегодня режим тишины.

С начала субботы, 18 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня, четырежды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил снаряд ВОГ-17.

В направлении Пивденного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного и Троицкого враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки роSSийские наемники вели огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 16 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе погиб 30-летний Станислав Запорожец из Луганской области.