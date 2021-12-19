"Омикрон" зарегистрировали в 89 странах, - ВОЗ

Количество случаев заболевания удваивается через полтора-три дня на территориях с контактным заражением.

Штамм коронавируса "омикрон" зарегистрирован в 89 странах, а количество случаев заболевания удваивается за полтора-три дня на территориях с контактным заражением.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Омикрон быстро распространяется на территориях, где население имеет высокий иммунитет, но пока не известно, почему. Среди причин: способность штамма "избегать" иммунитета, свойственная ему повышенная заразность или сочетание обоих вариантов.

ВОЗ признала "омикрон" штаммом 26 ноября вскоре после его обнаружения, но до сих пор не располагает достаточной информацией об этом варианте коронавируса.

Информация о клинической тяжести омикрона до сих пор ограничена. Нужно больше данных, чтобы понять уровень его тяжести, и как на нее влияют вакцинация и существующий иммунитет”, – отметили в организации.

ВОЗ подчеркнула, что из-за увеличения количества случаев могут быть перегружены госпитали. "Уровни госпитализации в Великобритании и Южной Африке растут, и ввиду роста случаев многие системы здравоохранения могут быстро перегрузиться", - отмечает издание.

Напомним, в Украине обнаружили первый случай штамма коронавируса "омикрон". Штамм нашли у человека, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Новый вариант коронавируса появился в ноябре на юге Африки, после чего ВОЗ почти сразу объявила его вызывающим беспокойство. Главная особенность нового штамма заключается в необычно большом количестве мутаций, в том числе в спаечном белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека.