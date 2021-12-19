Денисова обратилась в Офис генпрокурора по поводу милитаризации детей в ОРДЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена навязыванием военного воспитания детям и усилением пропаганды, направленной на уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом она написала в Фейсбуке.

Денисова отметила, что в декабре в школе №4 города Донецка, оккупированного пророSSийскими боевиками, состоялось посвящение детей в "кадеты". 47 мальчиков и девочек приняли "присягу" и получили соответствующие "удостоверения".

"Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, к обращению с оружием, навязывают изучение истории РоSSийской Федерации и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от русского мира", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, с 3 по 5 декабря около 10 тысяч учеников и педагогов с временно оккупированной территории Луганщины приняли участие во всероSSийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021".

8 декабря на временно оккупированной территории Донецкой области прошла акция по распространению и пропаганде "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны".

Денисова обратилась в Офис генерального прокурора о необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

Напомним, в оккупированном пророSSийскими боевиками Донецке в одной из школ поставили театрализованное представление, в котором школьники с георгиевскими лентами, одетые в камуфляжные костюмы, имитировали расстрел украинцев.